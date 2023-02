Bologna-Inter, la probabile formazione di Inzaghi tra alternanza e ritorni (Di sabato 25 febbraio 2023) Si avvicina il calcio d’inizio di Bologna-Inter, gara in programma domani alle ore 12.30. Simone Inzaghi è alle prese con la preparazione della sfida, mettendo al vaglio le possibili scelte di formazione. Probabili cambi dopo la gara contro il Porto di mercoledì, si prepara a tornare Marcelo Brozovic dal primo minuto alternanza E ritorni – L’ultimo filotto di gare ravvicinate ha portato l’Inter e i suoi giocatori a necessitare di recuperare le energie fisiche. Specialmente per quanto riguarda i due esterni Federico Dimarco e Matteo Darmian, che hanno speso tanto a livello di energie anche nella gara di mercoledì contro il Porto. Difficile pensare alla sostituzione di entrambi dal primo minuto, con il primo dei due che è sembrato però più in calo. Per questo si ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Si avvicina il calcio d’inizio di, gara in programma domani alle ore 12.30. Simoneè alle prese con la preparazione della sfida, mettendo al vaglio le possibili scelte di. Probabili cambi dopo la gara contro il Porto di mercoledì, si prepara a tornare Marcelo Brozovic dal primo minuto– L’ultimo filotto di gare ravvicinate ha portato l’e i suoi giocatori a necessitare di recuperare le energie fisiche. Specialmente per quanto riguarda i due esterni Federico Dimarco e Matteo Darmian, che hanno speso tanto a livello di energie anche nella gara di mercoledì contro il Porto. Difficile pensare alla sostituzione di entrambi dal primo minuto, con il primo dei due che è sembrato però più in calo. Per questo si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - internewsit : Bologna-Inter, la probabile formazione di Inzaghi tra alternanza e ritorni - - tvdellosport : 21ª GIORNATA - PRIMAVERA 1 ???? Il campionato Primavera1 è solo su Sportitalia???? ?? Udinese-Bologna ?? Ore 11:00 ??… -