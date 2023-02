Bologna-Inter, i convocati di Thiago Motta: due assenze pesanti in attacco (Di sabato 25 febbraio 2023) Bologna-Inter andrà in scena domani al “Dall’Ara”. Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la sfida: due assenze pesanti in attacco per l’allenatore che dovrà rinunciare a Marko Arnautovic e Joshua Zirkzee. In difesa out Bonifazi Bologna-Inter, i convocati di Thiago Motta Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano, Pyyhtia Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Raimondo Fonte: Bolognafc.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023)andrà in scena domani al “Dall’Ara”.ha diramato la lista deiper la sfida: dueinper l’allenatore che dovrà rinunciare a Marko Arnautovic e Joshua Zirkzee. In difesa out Bonifazi, idiPortieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano, Pyyhtia Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Raimondo Fonte:fc.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - SIMONE4ESPOSITO : RT @rvotebannate: Pronostici di questo weekend: Empoli-Napoli 3-1 Bologna-Inter 0-1 Milan-Atalanta 2-0 Buon proseguimento di giornata a t… - internewsit : Bologna-Inter, i convocati di Thiago Motta: due assenze pesanti in attacco - -