Bologna-Inter, Barrow scalda i motori: due giocatori al suo fianco ? TS (Di sabato 25 febbraio 2023) Barrow si candida a scendere dal primo minuto in Bologna-Inter. L'attaccante del Gambia è in vantaggio sul febbricitante Sansone. Thiago Motta prepara la mossa anti Inzaghi SCALPITA ? Meno uno a Bologna-Inter, match delle 12.30 di domani 26 febbraio. I felsinei hanno qualche dubbio da scogliere soprattutto in avanti. Due fuori: Arnautovic, Zirkzee. Sansone è rientrato, ma non ha lavorato in questo gruppo negli ultimi giorni per qualche linea di febbre. Scalpita allora Musa Barrow. Il ragazzo gambiano potrebbe giocare da prima punta con Soriano e Orsolini rispettivamente a sinistra e a destra. Thiago Motta (vedi conferenza stampa) deciderà dopo la rifinitura. Fonte: Tuttosport ? Stefano Budriesi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

