Bologna-Inter, 6-1 di San Siro non andato giù. Vendetta Skorupski ? CdS (Di sabato 25 febbraio 2023) Bologna-Inter, è già vigilia. Al Dall'Ara, match molto Interessante domani alle 12.30. All'andata non c'è stata partita col sonoro 6-1 nerazzurro. Skorupski spinge per la Vendetta sportiva e per l'Europa CERCA Vendetta ? All'andata, l'Inter si sbarazzò del Bologna con un umiliante 6-1 ribaltando completamente l'iniziale vantaggio felsineo firmato Lykogiannis. Al Dall'Ara, i rossoblù (vedi ultime di formazione) vanno alla ricerca anche della Vendetta sportiva. In particolare Lukasz Skorupski, che lo scorso anno invece neutralizzò la banda di Inzaghi nella clamorosa debacle Scudetto. Il portiere polacco però non dimentica i sei gol presi a San Siro e cerca Vendetta proprio domani al ...

