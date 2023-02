Bologna, divelta dai vandali la finestrella di via Piella (Di sabato 25 febbraio 2023) vandali in azione nel centro di Bologna. La finestrella di via Piella, che si affaccia sul canale delle Moline, è stata divelta e danneggiata: dopo essere stata staccata dai cardini, è stata buttata nello stesso canale. L'episodio, che secondo alcuni cittadini sarebbe avvenuto diversi giorni fa, è stato reso noto dal Consorzio Canali di Bologna, secondo il quale si è trattato di un gesto vandalico. Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 febbraio 2023)in azione nel centro di. Ladi via, che si affaccia sul canale delle Moline, è statae danneggiata: dopo essere stata staccata dai cardini, è stata buttata nello stesso canale. L'episodio, che secondo alcuni cittadini sarebbe avvenuto diversi giorni fa, è stato reso noto dal Consorzio Canali di, secondo il quale si è trattato di un gestoco.

