Bollette più alte in arrivo per chi vive in condominio? Da aprile 2023 cambia tutto (Di sabato 25 febbraio 2023) Bocciato l’ordine del giorno al decreto Milleproroghe che ne prevedeva il rinvio di un anno, ad aprile 2023 i condomini passeranno al mercato libero dell’elettricità. Con la bocciatura del testo, tutto resterà come previsto e nel giro di poche settimane i condomini italiani, per quel che riguarda l’elettricità delle parti in comune, dovrebbero passare al mercato libero. La notizia ha spinto molti ad interrogarsi sulla possibilità o meno di poterne trarre dei vantaggi ed ancora, a chiedersi quali saranno le ripercussioni sulla bolletta della luce a fine mese. Canone Rai fuori dalle Bollette dal 2024: l’annuncio del ministro Giorgetti Cosa cambia con il passaggio al mercato libero da aprile 2023 Salvo imprevisti, dal primo aprile 2023, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) Bocciato l’ordine del giorno al decreto Milleproroghe che ne prevedeva il rinvio di un anno, adi condomini passeranno al mercato libero dell’elettricità. Con la bocciatura del testo,resterà come previsto e nel giro di poche settimane i condomini italiani, per quel che riguarda l’elettricità delle parti in comune, dovrebbero passare al mercato libero. La notizia ha spinto molti ad interrogarsi sulla possibilità o meno di poterne trarre dei vantaggi ed ancora, a chiedersi quali saranno le ripercussioni sulla bolletta della luce a fine mese. Canone Rai fuori dalledal 2024: l’annuncio del ministro Giorgetti Cosacon il passaggio al mercato libero daSalvo imprevisti, dal primo, ...

