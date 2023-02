Bollette luce e gas, ecco le città dove si spende di più (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Da giugno 2021, ossia prima dei rincari scattati a partire da luglio fino a gennaio 2023, la luce del mercato libero in Italia è salita del 248,3% contro il 108,4% del tutelato, più del doppio (+129%), mentre considerando il primo dato utile del gas rilevato dall’Istat, dicembre 2021, il libero da allora è aumentato del 141,1% contro un calo del 7,4% del tutelato. In 3 anni, da gennaio 2020 a gennaio 2023, la luce del libero è balzata del 262,8%, contro il +115,8% del tutelato. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori, nel quale ha anche stilato la classifica completa delle città con i maggiori rialzi annui per quanto riguarda luce e gas, elaborando i dati Istat relativi al mese di gennaio 2023. Analizzando l’andamento degli indici Istat, tradotti con grafici a linee, è ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Da giugno 2021, ossia prima dei rincari scattati a partire da luglio fino a gennaio 2023, ladel mercato libero in Italia è salita del 248,3% contro il 108,4% del tutelato, più del doppio (+129%), mentre considerando il primo dato utile del gas rilevato dall’Istat, dicembre 2021, il libero da allora è aumentato del 141,1% contro un calo del 7,4% del tutelato. In 3 anni, da gennaio 2020 a gennaio 2023, ladel libero è balzata del 262,8%, contro il +115,8% del tutelato. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori, nel quale ha anche stilato la classifica completa dellecon i maggiori rialzi annui per quanto riguardae gas, elaborando i dati Istat relativi al mese di gennaio 2023. Analizzando l’andamento degli indici Istat, tradotti con grafici a linee, è ...

