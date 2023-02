Boehly rileva anche lo Strasburgo? Arriva la risposta del club francese

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tedd, dopo il Chelsea,lolaufficiale di un dirigente delNelle ultime ore sono rimbalzati diversi rumors riguardo una possibile trattativa per il passaggio dellonelle mani di Tedd, attuale proprietario del Chelsea. Ai microfoni di BFM Alsace ha parlato un dirigente del. LE PAROLE – «Non è un fatto. Non c’è un’opzione favorita rispetto ad un’altra, semplicemente perché qui non c’è nessuna emergenza dal punto di vista finanziario». L'articolo proviene da Calcio News 24.