Blitz della Polizia a Secondigliano: sanzioni e denunce

Blitz della Polizia a Secondigliano: rimossi anche 19 veicoli poiché trovati privi di copertura assicurativa

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, i carabinieri della Stazione di Secondigliano e personale della Polizia Locale– U.O. Secondigliano Gruppo Veicoli Abbandonati hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano in particolare nelle vie Cassano, Monte Tifata, Monte Faito e Paolo Giovio. Nel corso dell'attività gli operatori hanno identificato 12 persone, di cui 6 con precedenti di Polizia,

