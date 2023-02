Blitz della Municipale a Casoria: recuperate 17 auto rubate (Di sabato 25 febbraio 2023) Un colpo importante è stato assestato dagli agenti della Polizia Locale di Casoria al fenomeno dei furti d’auto, molto sentito in città. Gli uomini del comando di Polizia Municipale hanno recuperato 17 vetture risultate rubate: il Blitz è scattato nell’ambito di un’attività di repressione tesa a contrastare tale fenomeno e messa in atto dall’inizio di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Un colpo importante è stato assestato dagli agentiPolizia Locale dial fenomeno dei furti d’, molto sentito in città. Gli uomini del comando di Poliziahanno recuperato 17 vetture risultate: ilè scattato nell’ambito di un’attività di repressione tesa a contrastare tale fenomeno e messa in atto dall’inizio di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

