Blasi rompe il silenzio da Silvia Toffanin a Verissimo | “Prima intervista dopo la separazione”

Leggi su biccy

(Di sabato 25 febbraio 2023) A differenza di Francesco Totti, Ilaryda quando si è separata non ha mai rilasciato dichiarazioni. Lapost rottura della conduttrice sarà dall’amica. Candela su Dagospia ha rivelato che Ilary andrà aper lanciare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e molto probabilmente parlerà anche di Totti. “Dal giorno dell’annuncio della rottura con Francesco Totti non ha mai rilasciato dichiarazioni. Qualche stories, poche paparazzate, le parole affidate ai suoi legali. Mai un commento. Ilarysi prepara a tornare in tv, da aprile alla guida della nuova edizione dell’Isola dei Famosi (si fa per dire). Per questa ragione concederà la suaall’amica...