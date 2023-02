BIT 2023: la voce principale del budget è il cibo (Di sabato 25 febbraio 2023) Il cibo diventa la voce principale del budget della vacanza tra laghi e valli del Varesotto, che seguono il trend nazionale dove oltre un terzo della spesa destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre di Paese. Lo afferma Coldiretti Varese a conclusione della Bit 2023, la Borsa Internazionale del Turismo appena conclusa a Milano. “La grande biodiversità enogastronomica e agroalimentare gioca un ruolo determinante in un territorio, quello della provincia prealpina, dove la connessione tra turismo e agricoltura è già un punto di forza, ma che occorrerà sviluppare anche in vista del cammino verso la sempre più stretta scadenza olimpica di Milano Cortina 2026” ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 25 febbraio 2023) Ildiventa ladeldella vacanza tra laghi e valli del Varesotto, che seguono il trend nazionale dove oltre un terzo della spesa destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche perdi strada o souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre di Paese. Lo afferma Coldiretti Varese a conclusione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo appena conclusa a Milano. “La grande biodiversità enogastronomica e agroalimentare gioca un ruolo determinante in un territorio, quello della provincia prealpina, dove la connessione tra turismo e agricoltura è già un punto di forza, ma che occorrerà sviluppare anche in vista del cammino verso la sempre più stretta scadenza olimpica di Milano Cortina 2026” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GettyVIP : JD Pantoja attends the 35th Premio Lo Nuestro at Miami-Dade Arena on February 23, 2023 in Miami, Florida. More ??… - emergency_ong : #EuropeForPeace Un anno dopo torniamo a manifestare per chiedere il #cessateilfuoco, dialoghi e negoziati di #pace.… - GrandeOrienteit : È online #Erasmo di febbraio che apre con due lettere del Gran Maestro del GOI @BisiSiena in replica a… - ANSACampania : Stefano Taranto, il mio prozio Nino? Un gigante dimenticato - andreacabassi : #ConcorsiLetterari: via alla sigla, le caratteristiche del #concorso ideale e le directory dei #concorsi! --… -