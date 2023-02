Bill Viola al Palazzo Reale di Milano

(Di sabato 25 febbraio 2023) Dal 24 febbraio al 25 giugno 2023dipresenta un’importante esposizione dedicata a quello che è considerato già dagli anni Settanta il maestro indiscusso della videoarte: BILL. La mostra BILL, promossa dal Comune di-Cultura, è prodotta e organizzata dae Arthemisia con la collaborazione del BillStudio e ripercorre l’intera carriera artistica di, presentando al pubblico quindici capolavori all’interno delle sale di. Nato a New York nel 1951, di origini italo-americane, Billè riconosciuto a livello internazionale come l’artista che, attraverso la sperimentazione della videoarte, ha ...

Il primo a stupirsi che a Milano non ci fosse mai stata finora una mostra dedicata aè lo stesso assessore alla cultura Tommaso Sacchi che, invece, gli dedicò nei suoi anni fiorentini una grande retrospettiva a Palazzo Strozzi. A 'rimediare' arriva l'esposizione (fino al ...MILANO - Luci, colori e suoni che portano il visitatore a riflettere, in un viaggio interiore fatto di emozioni. Sono dei veri e propri video dipinti le installazioni create da, il genio della videoarte a cui il Palazzo Reale di Milano dedica la sua prima personale. In mostra, dal 24 febbraio al 25 giugno, ci sono quindici opere che ripercorrono la carriera dell'...