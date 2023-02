Bilancio Napoli 2022-23: mossa di De Laurentiis sui “debiti” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Napoli è primo in classifica in Serie A, agli ottavi di finale di Champions League e una delle poche società con il Bilancio in ordine in Italia. La gestione finanziaria di Aurelio De Laurentiis e di tutto lo staff societario è stata pressoché perfetta e i debiti sono andati sempre più abbassandosi nel corso degli anni. Nonostante le difficoltà dovute alle grosse perdite dopo la crisi Covid, il Napoli è rientrato ancora una volta nei parametri “sani” e può vantare anche il primato economico. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul Bilancio del Napoli per il 2022-23. Il Bilancio 2021-22 è in linea con gli obiettivi di sostenibilità. Anzitutto un debito finanziario addirittura negativo, data la disponibilità ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilè primo in classifica in Serie A, agli ottavi di finale di Champions League e una delle poche società con ilin ordine in Italia. La gestione finanziaria di Aurelio Dee di tutto lo staff societario è stata pressoché perfetta e isono andati sempre più abbassandosi nel corso degli anni. Nonostante le difficoltà dovute alle grosse perdite dopo la crisi Covid, ilè rientrato ancora una volta nei parametri “sani” e può vantare anche il primato economico. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione suldelper il-23. Il2021-22 è in linea con gli obiettivi di sostenibilità. Anzitutto un debito finanziario addirittura negativo, data la disponibilità ...

