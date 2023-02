Biden vuole la guerra e boccia il piano di pace della Cina: il presidente americano minaccia e mette in guardia Pechino e Mosca (Di sabato 25 febbraio 2023) Biden ha evidenziato ancora di più il suo pensiero di guerra contro la Russia, rifiutando una proposta di pace della Cina. In aggiunta, il presidente americano ha voluto mandare un messaggio e un segnale sia a Pechino sia a Mosca. Biden vuole la guerra e boccia il piano di pace della Cina Joe Biden ha parlato e ha fatto capire a tutto qual è il suo pensiero sulla guerra in Ucraina. Si deve continuare con il conflitto contro la Russia, senza valutare proposte di pace come quella fatta dalla Cina. “Se Putin lo applaude, come può essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 febbraio 2023)ha evidenziato ancora di più il suo pensiero dicontro la Russia, rifiutando una proposta di. In aggiunta, ilha voluto mandare un messaggio e un segnale sia asia alaildiJoeha parlato e ha fatto capire a tutto qual è il suo pensiero sullain Ucraina. Si deve continuare con il conflitto contro la Russia, senza valutare proposte dicome quella fatta dalla. “Se Putin lo applaude, come può essere ...

