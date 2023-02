Biden si ricandida tra mille nemici in casa dem (Di sabato 25 febbraio 2023) Sebbene non si sia trattato di un annuncio in pompa magna, le intenzioni di Joe Biden sono ormai chiare e definitive. “La mia intenzione è di candidarmi nel 2024”: così lapidario, il presidente degli Stati Uniti, durante un’intervista rilasciata in esclusiva ad ABC News ha confermato la voce più insistente sul suo conto. Biden ha InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 25 febbraio 2023) Sebbene non si sia trattato di un annuncio in pompa magna, le intenzioni di Joesono ormai chiare e definitive. “La mia intenzione è di candidarmi nel 2024”: così lapidario, il presidente degli Stati Uniti, durante un’intervista rilasciata in esclusiva ad ABC News ha confermato la voce più insistente sul suo conto.ha InsideOver.

