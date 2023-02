Biden si ricandida per il 2024 (Di sabato 25 febbraio 2023) “La mia intenzione è di candidarmi nel 2024“. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante un’intervista rilasciata in esclusiva ad ABC News.Biden ha anche detto che ritiene “legittimo” che gli americani si interroghino sulla sua età, anche se non ritiene che i suoi 80 anni, che ne fanno il presidente più anziano della storia Usa, siano un fattore discriminante per la sua candidatura. Biden ha infatti 80 anni, e già quando era stato eletto due anni fa era il più anziano presidente della storia americana. Nel caso venisse eletto per un nuovo mandato, al termine dei quattro anni di presidenza avrebbe 86 anni. La sua candidatura era data per scontata da molti analisti politici, ma alcuni avevano comunque ipotizzato che l’età di Joe Biden potesse essere un ostacolo in vista delle elezioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) “La mia intenzione è di candidarmi nel“. Così il presidente degli Stati Uniti Joe, durante un’intervista rilasciata in esclusiva ad ABC News.ha anche detto che ritiene “legittimo” che gli americani si interroghino sulla sua età, anche se non ritiene che i suoi 80 anni, che ne fanno il presidente più anziano della storia Usa, siano un fattore discriminante per la sua candidatura.ha infatti 80 anni, e già quando era stato eletto due anni fa era il più anziano presidente della storia americana. Nel caso venisse eletto per un nuovo mandato, al termine dei quattro anni di presidenza avrebbe 86 anni. La sua candidatura era data per scontata da molti analisti politici, ma alcuni avevano comunque ipotizzato che l’età di Joepotesse essere un ostacolo in vista delle elezioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KBoot888 : L’annuncio di Jill Biden: “Mio marito si ricandida, non ha finito il lavoro”. Non ha finito il lavoro???? (Enrico… - RSInews : Jill Biden: 'Mio marito si ricandida' - La first lady americana in una intervista esclusiva all'AP: 'Non ha finito… - andrewsword2 : @charlesvas2 Sedi ricandida Biden e' possibile...con un coetaneo stenta perché troppo integralista cattolico e non prende il voto d'opinione -