Biden non si fida. "Il piano di pace della Cina per l'Ucraina avvantaggia solo la Russia" (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente Usa respinge i 12 punti di Pechino. Ed esclude l'invio di F-16 a Kiev. "No, non ne ha bisogno adesso" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente Usa respinge i 12 punti di Pechino. Ed esclude l'invio di F-16 a Kiev. "No, non ne ha bisogno adesso"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Che era chiaro dall’inizio, sarà una guerra lunga, basta guardare agli ultimi discorsi di Biden e Putin SI il Manif… - GiovaQuez : Innaro: 'Da noi non è stato abbastanza evidenziato che se Biden ha potuto mettere piede a Kyiv è grazie all'assenso… - MarcoFattorini : #Biden a Varsavia: «Il mondo non si è voltato dall’altra parte, abbiamo difeso la democrazia e il diritto delle per… - SonjaKlepac : RT @giabar_72: In pochi e rapidi passaggi, il comico Jimmy Dore riassume tutta la linea geopolitica statunitense. 'Il nostro nemico non è l… - akhetaton11 : RT @g_natalizia: ????????????L'origine del revisionismo russo, le conseguenze politiche dell'aggressione all'Ucraina e i discorsi di Biden e Puti… -