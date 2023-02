Biden: non prevedo che Cina dia armi a Mosca, ma risponderemmo (Di sabato 25 febbraio 2023) "Non prevedo un'iniziativa ingente da parte della Cina nella fornitura di armi alla Russia", ha detto il presidente americano Joe Biden nel corso di un'intervista ad Abc News in cui ha, però, aggiunto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) "Nonun'iniziativa ingente da parte dellanella fornitura dialla Russia", ha detto il presidente americano Joenel corso di un'intervista ad Abc News in cui ha, però, aggiunto ...

