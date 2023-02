Biden, l'Ucraina per ora non ha bisogno di F16 (Di sabato 25 febbraio 2023) "L'Ucraina per ora non ha bisogno dei jet F16". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista esclusiva a Abc news. "Per il momento lo escludo", ha detto Biden a proposito dell'ipotesi di inviare jet da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) "L'per ora non hadei jet F16". Lo ha detto Joein un'intervista esclusiva a Abc news. "Per il momento lo escludo", ha dettoa proposito dell'ipotesi di inviare jet da ...

