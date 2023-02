Biden frena Zelensky | “Escludo per ora” fornitura di aerei F-16 all’Ucraina

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nonostante i ripetuti appelli del presidente ucraino Volodymyrper jet militari, il presidente americano Joeha escluso "per ora" l'invio dida combattimento americani. Il presidente lo ha dichiarato in un'intervista ad ABC News."No, non ha bisogno degli F-16 adesso", ha rispostoalla domanda del giornalista sulla richiesta di Kiev aggiungendo che non esiste modo di sapere esattamente cosa richiederà la difesa ucraina in futuro, ma "per ora" ladi F-16. "Stiamo inviando ciò di cui i nostri esperti militari ritengono" che l'Ucraina "abbia bisogno in questo momento. Ha bisogno di carri armati, ha bisogno di artiglieria, ha bisogno di difesa aerea, incluso un altro HIMARS", ha detto.Rispondendo alla domanda su possibili ...