Biden boccia il piano di pace della Cina | ' Se piace a Putin non può essere buono'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV2000it : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia #25febbraio #Biden boccia piano di pace di #Pechino Scoperta camera tortura a #Vasylivka, in #Zaporizhzhia… - globalistIT : - Ariel2575 : RT @pippo121949: #Biden boccia il piano di pace della #Cina perché gli Usa hanno tutto l’interesse e economico e politico/territoriale a p… - pippo121949 : #Biden boccia il piano di pace della #Cina perché gli Usa hanno tutto l’interesse e economico e politico/territori… - wltv6 : Il presidente americano Joe Biden ha liquidato la proposta della Cina per una soluzione della guerra in Ucraina, me… -

Joesenza mezzi termini il piano di Pace proposto dalla Cina per tentare di mettere fine alla guerra in Ucraina. 'Se Putin lo applaude come può essere buono', la domanda retorica del ...'Se a Putin piace, come può essere un buon piano', ha tagliato cortoa una domanda sul documento di 12 punti promosso dal presidente Xi Jinping, che sollecita una 'soluzione politica', il ...

Biden boccia il piano di pace cinese. Il G20 si spacca sulla guerra Radio Norba News

Biden vuole la guerra e boccia il piano di pace della Cina: il ... LA NOTIZIA

Biden boccia il piano di pace della Cina: "Se piace a Putin non può ... Globalist.it

Lukashenko da martedì sarà in Cina, Biden boccia il piano di pace ... Metro

Guerra, G20 si spacca: no documento finale. Zelensky come Biden boccia piano pace Pechino TGLA7

La proposta della Cina per una soluzione della guerra in Ucraina è stata liquidata dal presidente americano Joe Biden, mentre Pechino si avvia a diventare un importante crocevia sui destini del confli ...Dal G20 finanziario si Bangalore la condanna della guerra affidata solo alla nota di turno indiana. Mosca e Pechino non sottoscrivono. Biden, che ha annunciato di volersi ricandidare, respinge il pian ...