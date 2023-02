Biden alla Cina: “Se fornirete armi alla Russia noi reagiremo” (Di sabato 25 febbraio 2023) E' esplicito, Joe Biden: fa sapere alla Cina che se fornirà armi alla Russia, gli Stati Uniti "risponderebbero". Biden l'ha detto in un'intervista a Abc news ribadendo che al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 febbraio 2023) E' esplicito, Joe: fa sapereche se fornirà, gli Stati Uniti "risponderebbero".l'ha detto in un'intervista a Abc news ribadendo che al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo L'articolo proviene da Firenze Post.

