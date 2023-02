Berlino 2023: Sur l'Adamant è l’Orso d’oro, un premio anche per l’italiano Disco Boy (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è chiusa l'edizione 73 del Festival di Berlino con l'assegnazione dei premi della giuria presieduta da Kristen Stewart. L'Orso d'oro è Sur l'Adamant, ma un premio anche all'unico italiano in concorso, **Disco Boy**. È terminata l'edizione 73 del Festival di Berlino con la proclamazione dei vincitori di questa edizione, assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Kristen Stewart. L'Orso d'oro, il premio principale della kermesse, è andato al francese Sur l'Adamant di Nicolas Philibert, ma c'è stato spazio anche per l'unico italiano in concorso, Disco Boy di Giacomo Abruzzese. Per quanto riguarda gli interpreti, il premio unificato per la miglior interpretazione, senza più distinzioni di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è chiusa l'edizione 73 del Festival dicon l'assegnazione dei premi della giuria presieduta da Kristen Stewart. L'Orso d'oro è Sur l', ma unall'unico italiano in concorso, **Boy**. È terminata l'edizione 73 del Festival dicon la proclamazione dei vincitori di questa edizione, assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Kristen Stewart. L'Orso d'oro, ilprincipale della kermesse, è andato al francese Sur l'di Nicolas Philibert, ma c'è stato spazioper l'unico italiano in concorso,Boy di Giacomo Abruzzese. Per quanto riguarda gli interpreti, ilunificato per la miglior interpretazione, senza più distinzioni di ...

