Bergamo: arrestato per spaccio di cocaina, prende a calci e pugni gli agenti (Di sabato 25 febbraio 2023) Bergamo. Doppio arresto della Polizia Locale di Bergamo in questi giorni: sono già 9 gli arresti eseguiti dagli agenti del Comune di Bergamo in questi primi due mesi del 2023, un ritmo record per il Corpo di via Coghetti. È stata intensificata l’azione sulle strade della città, non solo per quel che riguarda il presidio delle aree più delicate di Bergamo, ma anche per supportare il notevole afflusso di persone in occasione della Capitale della Cultura 2023. Il primo degli arresti di questi giorni è avvenuto in via XX Settembre, lunedì intorno alle 13.30. La Polizia Locale, in pattugliamento con il proprio Nucleo Interventi Sicurezza Urbana, ha fermato un uomo, di 40 anni, che velocemente si stava allontanando da un negozio di abbigliamento con in mano una borsa e una pelliccia. Alla vista delle divise ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 febbraio 2023). Doppio arresto della Polizia Locale diin questi giorni: sono già 9 gli arresti eseguiti daglidel Comune diin questi primi due mesi del 2023, un ritmo record per il Corpo di via Coghetti. È stata intensificata l’azione sulle strade della città, non solo per quel che riguarda il presidio delle aree più delicate di, ma anche per supportare il notevole afflusso di persone in occasione della Capitale della Cultura 2023. Il primo degli arresti di questi giorni è avvenuto in via XX Settembre, lunedì intorno alle 13.30. La Polizia Locale, in pattugliamento con il proprio Nucleo Interventi Sicurezza Urbana, ha fermato un uomo, di 40 anni, che velocemente si stava allontanando da un negozio di abbigliamento con in mano una borsa e una pelliccia. Alla vista delle divise ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorno_Bergamo : 'Gliel’ho fatta pagare' L’arrestato oggi dal giudice - Giorno_Bergamo : Brembate Sopra, 13 chili di hascisc in un sacchetto della spesa: arrestato - AmoBergamo : #Bergamo Girava con 13 chili di hashish nella borsa della spesa: arrestato a Brembate Sopra - corrierebergamo : Bergamo, oltre 13 chili di hashish nascosti in auto in una borsa della spesa: arrestato incensurato italiano di 38… - AmoBergamo : #Bergamo Scontri tra tifosi prima di Atalanta-Lecce, botte e un sostenitore nerazzurro arrestato -