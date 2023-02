Benvenuti a Kihnu | l’isola delle donne

Leggi su dilei

(Di sabato 25 febbraio 2023) Esiste un posto, nel mondo, davvero incantato. Una piccola isola in Estonia, appartenente alla contea di Pärnu e circondata dal Mar Baltico, dove tutto è una continua e sorprendente scoperta. Lo sono le bellezze naturalistiche di questo lembo di terra solitario e sospeso tra il cielo e il mare, lo sono le case dai colori pastello, i vestiti a fiori e i foulard, tutte meraviglie, queste, riconosciute come Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Il nome di questa terra estone è, ma in molti la chiamanoe non lo fanno sicuramente a caso. Perché sono proprio le, qui, a gestire la quotidianità, a mandare avantie a prendere le decisioni mentre gli uomini navigano il mare occupandosi di raccogliere i ...