Benevento, i convocati di Stellone per il match di Ascoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l'emergenza in casa Benevento e Roberto Stellone dovrà fare di necessità virtù anche in occasione della trasferta di domani contro l'Ascoli. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno degli infortunati Veseli, Schiattarella, Ciano, Farias, Glik, Pettinari e Capellini. Di seguito i convocati per il match in terra marchigiana: 4 Acampora Gennaro35 Carfora Lorenzo2 El Kaouakibi Hamza18 Foulon Daam16 Improta Riccardo11 Jureskin Roko7 Karic Nermin80 Koutsoupias Ilias6 Kubica Krzysztof20 La Gumina Antonino 3 Letizia Gaetano33 Leverbe Maxime22 Lucatelli Igor12 Manfredini Nicolo'25 Nwankwo Simeon Tochukwo21 Paleari Alberto58 Pastina Christian36 Perlingieri Francesco79 Sanogo Siriki8 Tello Andrés31 Tosca Alin24 Viviani Mattia L'articolo proviene da Anteprima24.it.

