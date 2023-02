Benevento ancora in emergenza | Stellone | “Affrontiamo le battaglie senza paure”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiRobertova a caccia del bis. Dopo la vittoria di misura con il Brescia, il tecnico romano cerca l’exploit esterno. Domani pomeriggio, ore 16:15, ilsarà di scena al “Del Duca” per affrontare l’Ascoli di Roberto Breda. Per il successore di Fabio Cannavaro sarà la terza partita alla guida di una Strega alla ricerca di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. A presentare la gara di campionato è stato lo stesso, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Continuità – Partita importante, come tutte da qui alla fine. Gara difficile, l’Ascoli viene da due vittorie dopo il cambio di allenatore, sembra in ripresa ed è risalita in classifica. Dobbiamo dare continuità alla vittoria col Brescia, cercando di fare più punti possibili. Indisponibili – Sarà difficile, ...