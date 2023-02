Beautiful Anticipazioni 26 febbraio 2023 | Bill pronto ad affrontare Deacon faccia a faccia Liam lo frena!

Leggi su comingsoon

(Di sabato 25 febbraio 2023) Scopriamo insieme lediper la puntata del 26. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono cheproporrà di nuovo adi risolvere lui la situazione conmalo inviterà a calmarsi per non scatenare ancora di più l'ira di Hope.