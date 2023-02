Baudo: “Con Costanzo ci lascia un grande giornalista che ha fatto la televisione” (Di sabato 25 febbraio 2023) MILANO – Pippo Baudo ha ricordato Maurizio Costanzo questa mattina su RTL 102.5 in “Non Stop News”, con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica. “È stato uno dei primi personaggi importanti che ho conosciuto. È stato lui a farmi la prima intervista nel 1960 su un grande settimanale. Ero appena arrivato a Roma e mi colpì la sua simpatia nell’attaccarmi in senso positivo e di stanarmi nelle mie ambizioni. Era un grandissimo giornalista”. Rispetto alla sua scomparsa, Baudo racconta: “Sapevamo che non stava bene, ma non fino a questo punto, non in maniera così grave. La situazione si è aggravata improvvisamente, purtroppo. lascia la scia di un grande personaggio televisivo che ha fatto grande la televisione, che ha ... Leggi su lopinionista (Di sabato 25 febbraio 2023) MILANO – Pippoha ricordato Maurizioquesta mattina su RTL 102.5 in “Non Stop News”, con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica. “È stato uno dei primi personaggi importanti che ho conosciuto. È stato lui a farmi la prima intervista nel 1960 su unsettimanale. Ero appena arrivato a Roma e mi colpì la sua simpatia nell’attaccarmi in senso positivo e di stanarmi nelle mie ambizioni. Era un grandissimo”. Rispetto alla sua scomparsa,racconta: “Sapevamo che non stava bene, ma non fino a questo punto, non in maniera così grave. La situazione si è aggravata improvvisamente, purtroppo.la scia di unpersonaggio televisivo che hala, che ha ...

