Basket, per la Virtus Pozzuoli impegno casalingo contro Corato (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Virtus Bava Pozzuoli guidata dal neo tecnico Mimmo Sorgentone ospiterà l’Adriatica Industriale Corato al Pala Trincone. “E’ stata una settimana dove nonostante gli infortuni e le problematiche ci siamo allenati bene – ha dichiarato il neo coach puteolano -. Ho trovato una squadra pronta a lavorare nella nuova prospettiva che non è quella di giocare le partite per vincere o per salvarsi ma è di lavorare nel modo migliore per poter arrivare alla prossima stagione. Io sono convinto che magari lavorando bene potremmo anche tentare qualcosa in qualche partita da qui alla fine di questo campionato. Corato? E’ una squadra che si è rinforzata decisamente, molto fisica ed atletica oltre ad essere in trend positivo. Domani faremo quello che è nelle nostre corde, abbiamo lavorato ripeto sul ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaBavaguidata dal neo tecnico Mimmo Sorgentone ospiterà l’Adriatica Industrialeal Pala Trincone. “E’ stata una settimana dove nonostante gli infortuni e le problematiche ci siamo allenati bene – ha dichiarato il neo coach puteolano -. Ho trovato una squadra pronta a lavorare nella nuova prospettiva che non è quella di giocare le partite per vincere o per salvarsi ma è di lavorare nel modo migliore per poter arrivare alla prossima stagione. Io sono convinto che magari lavorando bene potremmo anche tentare qualcosa in qualche partita da qui alla fine di questo campionato.? E’ una squadra che si è rinforzata decisamente, molto fisica ed atletica oltre ad essere in trend positivo. Domani faremo quello che è nelle nostre corde, abbiamo lavorato ripeto sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lenzini81 : @diego4all turkish airline per come è messa l'inter oggi è manna. Poi non siamo una squadra di basket ma son dettagli - idrocarburIover : RT @_gyomei__: Il basket twitter strenuo sostenitore e difensore di Onlyfans Chi lo avrebbe mai detto che gente che si sveglia alle 4 di m… - ilFu_MM : Allora facciamo così: vale la pena svegliarsi alle 3 di mattina per una partita di basket, domani tornerà in campo… - MarioLacci : RT @_gyomei__: Il basket twitter strenuo sostenitore e difensore di Onlyfans Chi lo avrebbe mai detto che gente che si sveglia alle 4 di m… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, IBSA Next Gen Cup: terza sconfitta per la Gevi Napoli contro la Tenezis Verona, sfuma il sogno Final Eight http… -