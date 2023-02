Basket NBA, i risultati (25 febbraio): Bucks inarrestabili, respirano i Warriors (Di sabato 25 febbraio 2023) Vento di cambiamento in NBA, rinascono i Warriors mentre i Buck battono anche la sfortuna vincendo nonostante l’infortunio di Antetokounmpo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Impossibile non partite proprio dalla serata magica dei Buck che impilano il 13esimo successo di fila davanti al pubblico di casa. 128-99 il risultato finale, questa volta a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 25 febbraio 2023) Vento di cambiamento in NBA, rinascono imentre i Buck battono anche la sfortuna vincendo nonostante l’infortunio di Antetokounmpo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Impossibile non partite proprio dalla serata magica dei Buck che impilano il 13esimo successo di fila davanti al pubblico di casa. 128-99 il risultato finale, questa volta a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuseppe_carrus : @FulvioPaglia @g_play84 Quindi Nba, six nations, eurolega di basket, MLS, e mille altre competizioni sportive al mo… - Fprime86 : RT @tuttosport: ?? #Nba, #Sacramento batte i #Clippers nel giorno del debutto di #Westbrook. Punteggio storico - ScMotorieSelmi : Basket, Nba: Thompson è un trascinatore, 12 triple e Houston ko - AndreaCentenari : Puro intrattenimento cestistico ma non ho ancora deciso se sia un bene o un male per il futuro del basket NBA ?? - CatelliRossella : Basket, Nba: Thompson è un trascinatore, 12 triple e Houston ko - Basket - ANSA -