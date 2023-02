Basket femminile | Serie A1 2023 | Venezia domina l’anticipo della ventunesima giornata

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tutto davvero molto facile per l’Umana Reyer, chenelA1 di. La squadra di coach Andrea Mazzon si è imposta nettamente con il punteggio di 79-48 in casaBruschi Galli San Giovanni Valdarno. Strepitosa prestazione di Jessica Lyn Shepard, che chiude con un doppia doppia clamorosa da 29 punti e 15 rimbalzi. Ottima anche la partita di Sara Madera, anche lei in doppia doppia con 17 punti e 14 rimbalzi. In doppia cifra ha chiuso pure Martina Fassina con 12 punti. A San Giovanni Valdarno non sono bastati i 15 punti di Madeleine Garrick. La partita è stata in equilibrio nel primo quarto, chiuso avanti da ...