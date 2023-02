Basciano e Mare Fuori, lite alla Fashion Week? Parla l’ufficio stampa (Di sabato 25 febbraio 2023) Alessandro Basciano e il cast di Mare Fuori avrebbero litigato alla sfilata di Dsquared2 alla Milano Fashion Week? La notizia si è estesa a macchia d’olio grazie a Investigatore Social, alias Alessandro Rosica, che su Instagram ha scritto: “Scoop esclusivo Alessandro Rosica. Non siamo sul set di Mare Fuori 4, ma dietro le quinte della sfilata di un noto brand tenutasi a Milano. Motivo della lite “provocazioni per futili motivi” dove c’erano Rosa Ricci, Pino, Totò, qualche amico loro, organizzatori e Alessandro Basciano. Allibiti tutti i presenti e l’agenzia che rappresenta sia Pino che Basciano. Che i ragazzi di Mare Fuori si siano ormai montati la ... Leggi su biccy (Di sabato 25 febbraio 2023) Alessandroe il cast diavrebbero litigatosfilata di Dsquared2Milano? La notizia si è estesa a macchia d’olio grazie a Investigatore Social, alias Alessandro Rosica, che su Instagram ha scritto: “Scoop esclusivo Alessandro Rosica. Non siamo sul set di4, ma dietro le quinte della sfilata di un noto brand tenutasi a Milano. Motivo della“provocazioni per futili motivi” dove c’erano Rosa Ricci, Pino, Totò, qualche amico loro, organizzatori e Alessandro. Allibiti tutti i presenti e l’agenzia che rappresenta sia Pino che. Che i ragazzi disi siano ormai montati la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Basciano e Mare Fuori, lite alla Fashion Week? Parla l’ufficio stampa - sangiololaviamo : RT @altezzosaaa: come sono andate veramente le cose tra basciano e il cast di mare fuori - NegraSamy : RT @ItsAlii_0: la lite tra basciano e il cast di mare fuori: - beerpizzabeer : RT @rory_zack: Io non so nulla di mare fuori ma Basciano voleva menarli è palese - basciagonixever : RT @adoroiltrashh: basciano entra nel cast di mare fuori ti prego -