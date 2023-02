Barelli squalificato ora è un caso diplomatico La Federazione mondiale impone le elezioni | le regole italiane no | nuoto azzurro a bagnomaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il, quella che oggi è unanimemente riconosciuta come la più vincentedel nostro sistema sportivo, orgoglio italiano nel mondo, da due mesi non ha più un presidente e non si sa se, quando e soprattutto chi lo sarà ancora. Quello vecchio, Paolo, storico capo delle piscine e senatore di Forza Italia, è statoper due anni dallaper violazione del codice etico. Quello nuovo però ancora non è stato eletto: ledomestiche non lo prevedono, non essendo la condanna definitiva, ma la World Aquatics lo pretende. Un cortocircuito che si è già trasformato in uninternazionale, con tanto di carte bollate, che rischia di danneggiare anche le nazionali azzurre. Il ...