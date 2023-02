Balneari: il governo prepara la correzione. L’Italia rischia la procedura d’infrazione Ue (Di sabato 25 febbraio 2023) Il provvedimento sulla proroga delle concessioni ai Balneari, inserito nel Milleproroghe, non funziona. Dopo giorni di rumors e di moral suasion il Colle - in una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier che accompagna la promulgazione della legge - puntualizza tutte le proprie riserve sul provvedimento, nel merito e nel metodo, facendo trasparire come la firma sia arrivata, di fatto, solo per non far decadere altre importanti misure contenute nel testo ma con l'invito a un ineludibile intervento correttivo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 febbraio 2023) Il provvedimento sulla proroga delle concessioni ai, inserito nel Milleproroghe, non funziona. Dopo giorni di rumors e di moral suasion il Colle - in una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier che accompagna la promulgazione della legge - puntualizza tutte le proprie riserve sul provvedimento, nel merito e nel metodo, facendo trasparire come la firma sia arrivata, di fatto, solo per non far decadere altre importanti misure contenute nel testo ma con l'invito a un ineludibile intervento correttivo L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Milleproroghe, Sergio #Mattarella: 'Firmo il dl per non far decadere tutte le norme. Ma servono iniziative Gover… - TgLa7 : Decreto #Molleproroghe: il presidente #Mattarella lo firma con riserva sui #balneari per i quali chiede ora un'iniz… - ultimora_pol : Milleproroghe, il Quirinale valuta un richiamo al governo sui balneari: nel mirino ci sarebbe la parte riguardante… - Michela__soy : RT @3filetti: Siamo usciti il giorno prima che il nostro grande Presidente Mattarella censurava il Governo sul rinvio gare stabilimenti bal… - DiventandoJeeg : I Balneari, la nuova camorra. il Governo deve dare la mazzetta per il voto di scambio. -