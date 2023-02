Balneari, governo alle prese con la maggioranza divisa e le categorie (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA – governo alle prese con il nodo dei Balneari, dopo il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha criticato il rinvio delle concessioni stabilito nel decreto milleproroghe. La strada da intraprendere non è stata ancora individuata. Il Ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, che dovrà lavorare ad una mediazione con l’Europa, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Matteo Renzi, “Letta fece la vittima, nessun golpe, la minoranza e Speranza: sostituisci Enrico” Draghi al governo, oggi ci sarà la fiducia? Conte contro il governo: “Tappeti rossi per corrotti e criminali” Il bilancio di Berlusconi: “Bene i primi cento giorni del governo, ora ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA –con il nodo dei, dopo il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha criticato il rinvio delle concessioni stabilito nel decreto milleproroghe. La strada da intraprendere non è stata ancora individuata. Il Ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, che dovrà lavorare ad una mediazione con l’Europa, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Matteo Renzi, “Letta fece la vittima, nessun golpe, la minoranza e Speranza: sostituisci Enrico” Draghi al, oggi ci sarà la fiducia? Conte contro il: “Tappeti rossi per corrotti e criminali” Il bilancio di Berlusconi: “Bene i primi cento giorni del, ora ...

