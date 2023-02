"Balbuzie improvvisa". Il problema di Fedez, cosa succede al rapper (Di sabato 25 febbraio 2023) Non si fa altro che parlare di Fedez e Chiara Ferragni, la coppia social più seguita sul web. Un gioco di voci di corridoio aveva confermato l'ipotesi di una crisi matrimoniale pesante. Proprio ieri sera, però, uno scatto pubblicato dall'influencer ha spazzato via ogni dubbio e ha dato uno schiaffo alle dinamiche del gossip. La fotografia coglie i due mano nella mano, con tanto di fedi. Pace fatta, quindi. Esplode però il caso Balbuzie. Riapparso sporadicamente sui suoi profili ufficiali, il rapper è inciampato sulle parole ed ha ammesso: “È un problema che ho da un po'”. Ora circola un'indiscrezione agghiacciante. La psicoterapeuta Elisabetta Banco, sul disturbo del cantante, si esprime così: “Se perdura, psicoterapia o intervento farmacologico”. Fedez è al centro dei dibattiti delle ultime ore per ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Non si fa altro che parlare die Chiara Ferragni, la coppia social più seguita sul web. Un gioco di voci di corridoio aveva confermato l'ipotesi di una crisi matrimoniale pesante. Proprio ieri sera, però, uno scatto pubblicato dall'influencer ha spazzato via ogni dubbio e ha dato uno schiaffo alle dinamiche del gossip. La fotografia coglie i due mano nella mano, con tanto di fedi. Pace fatta, quindi. Esplode però il caso. Riapparso sporadicamente sui suoi profili ufficiali, ilè inciampato sulle parole ed ha ammesso: “È unche ho da un po'”. Ora circola un'indiscrezione agghiacciante. La psicoterapeuta Elisabetta Banco, sul disturbo del cantante, si esprime così: “Se perdura, psicoterapia o intervento farmacologico”.è al centro dei dibattiti delle ultime ore per ...

