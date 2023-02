Bahrain: terzo e ultimo giorno di test pre-stagionali (Di sabato 25 febbraio 2023) Il terzo giorno di test pre-stagionali in Bahrain è arrivato, e con esso arriva l’ultima opportunità per i team di mettere a punto e migliorare i loro sfidanti in vista della gara della prossima settimana a Sakhir. I test pre-stagionali in Bahrain La Red Bull è apparentemente in vantaggio sui suoi rivali, con Max Verstappen che è già il grande favorito per prendere la bandiera a scacchi il giorno della gara il prossimo fine settimana. L’olandese, tuttavia, non sarà in azione sabato, perché Sergio Perez avrà la giornata tutta per sé come unico pilota della Red Bull. Lo stesso varrà per Valtteri Bottas all’Alfa Romeo e per Alex Albon alla Williams. L’Aston Martin è ancora in attesa di notizie sulla velocità di recupero di Lance ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 febbraio 2023) Ildipre-inè arrivato, e con esso arriva l’ultima opportunità per i team di mettere a punto e migliorare i loro sfidanti in vista della gara della prossima settimana a Sakhir. Ipre-inLa Red Bull è apparentemente in vantaggio sui suoi rivali, con Max Verstappen che è già il grande favorito per prendere la bandiera a scacchi ildella gara il prossimo fine settimana. L’olandese, tuttavia, non sarà in azione sabato, perché Sergio Perez avrà la giornata tutta per sé come unico pilota della Red Bull. Lo stesso varrà per Valtteri Bottas all’Alfa Romeo e per Alex Albon alla Williams. L’Aston Martin è ancora in attesa di notizie sulla velocità di recupero di Lance ...

