Avis comunale Bergamo chiude un 2022 positivo, scaldando i motori per la Capitale della Cultura 2023 (Di sabato 25 febbraio 2023) Bergamo. Si è riunita sabato 25 febbraio 2023 presso la Sala Convegni in via L. Da Vinci, 4, Bergamo, l’assemblea annuale con cui Avis comunale Bergamo presenta ai propri associati il resoconto dell’anno precedente. Un’assemblea che ha voluto ripercorrere gli avvenimenti del 2022 attraverso le parole del Presidente, Paolo Comana, che ha iniziato la rendicontazione ringraziando i donatori per l’andamento positivo della raccolta di sangue ed emoderivati, reso possibile anche grazie all’assidua attività delle volontarie del “Team chiamate”, al contatto personale praticato dai capigruppo e al quotidiano supporto delle addette di segreteria: 3690 donatori attivi nel 2022, 4984 donazioni di sangue intero, 2314 donazioni di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 febbraio 2023). Si è riunita sabato 25 febbraiopresso la Sala Convegni in via L. Da Vinci, 4,, l’assemblea annuale con cuipresenta ai propri associati il resoconto dell’anno precedente. Un’assemblea che ha voluto ripercorrere gli avvenimenti delattraverso le parole del Presidente, Paolo Comana, che ha iniziato la rendicontazione ringraziando i donatori per l’andamentoraccolta di sangue ed emoderivati, reso possibile anche grazie all’assidua attività delle volontarie del “Team chiamate”, al contatto personale praticato dai capigruppo e al quotidiano supporto delle addette di segreteria: 3690 donatori attivi nel, 4984 donazioni di sangue intero, 2314 donazioni di ...

