Avete riconosciuto l'attrice di Mare fuori? Liz, le foto "scandalose" | Guarda (Di sabato 25 febbraio 2023) Oggi è Liz di Mare fuori 3, una delle fiction di maggior successo della tv italiana tra Netflix e Rai 2. Ma Anna Ammirati negli anni Novanta è diventata famosa, da giovanissima, come nuova diva lanciata da Tinto Brass nello scandaloso Monella. "Volevo essere indipendente e con quel film mi ribellai, poi ho sfidato i pregiudizi", aveva confessato l'attrice, una delle poche a non aver mai rinnegato il maestro dell'eros all'italiana e anzi continuare a ringraziarlo, omaggiarlo e visitarlo di persona. Interprete dell'educatrice dura dal cuore tenero del carcere minorile di Nisida, ha spiegato in una intervista al settimanale Chi di aver preparato con scrupolo il personaggio, in cui ci sono vari elementi autobiografici tratti dalla sua turbolente esperienza giovanile. "Per la prima stagione sono stata nel vero ...

