Avengers | The Kang Dynasty | i fan chiedono a gran voce un altro sceneggiatore dopo il flop di Ant-Man 3

(Di sabato 25 febbraio 2023) I fan della Marvel non vorrebbero più Jeff Loveness comedel prossimo film degli, specialmentequanto accaduto con Ant-Man 3. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha ufficialmente inaugurato la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ma le reazioni di fan e critica non sono state molto positive. Nonostante le lodi nei confronti della performance di Jonathan Majors comeil Conquistatore sono stati in molti a trovare la sceneggiatura di Ant-Man 3 banale e ricca di battute futili. Proprio per questo motivo i fan si stanno riversando sui social per fare in modo che Jeff Loveness,di Ant-Man 3, non debba scrivere anche la storia di: The. Un utente scrive in maniera ironica "50 sfumature di …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Avengers: The Kang Dynasty, lo sceneggiatore anticipa che Kang ucciderà diverse varianti degli Avengers in futuro - AA_7_Aiello : RT @MarvelFansIT: ??NAMOR TORNERÀ IN 'AVENGERS: THE KANG DYNASTY' (??Jeff Loveness, sceneggiatore del film) - Giuh_h : non la writing room di avengers the kang dynasty che già parla di 'k!ll count' immagino il finale alla infinity war… - variabile_ : RT @MarvelFansIT: ??NAMOR TORNERÀ IN 'AVENGERS: THE KANG DYNASTY' (??Jeff Loveness, sceneggiatore del film) - MarvelFansIT : RT @MarvelFansIT: ??NAMOR TORNERÀ IN 'AVENGERS: THE KANG DYNASTY' (??Jeff Loveness, sceneggiatore del film) -

... sembra proprio che i Marvel Studios siano entrati con Ant - Man andWasp: Quantumania di ... Considerando un budget medio a film lievitato a circa 200 milioni - contro i 160 della Fase 3 (...... l'articolo contiene spoiler sulla trama di Ant - Man andWasp: Quantumania e sull'identità di ... rendendolo così un nemico degli. In Quantumania, invece, George Tarleton non esiste, ma in ...

Avengers: The Kang Dynasty sarà "il film per gli assetati di sangue ... Comics Universe

Avengers: The Kang Dynasty - Ecco il team di Avengers secondo ... RedCapes.it

Avengers: The Kang Dynasty, i fan chiedono a gran voce un altro ... Movieplayer

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, come si collega ad Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars NerdPool

Marvel, attenzione: il leak sul futuro della saga era autentico, cosa rivelava Everyeye Cinema

In the car buying world, the Subaru BRZ was on the roads, Ram had been its own brand for years, and the resurrected Dodge Charger was already onto its second generation. But when it comes to MSRPs, ...Reflections revisits the 1930s and marvels at the dynamic expansion of Sumter. The growth of city services and industrial expansion made the once predominantly agricultural community into a city which ...