Avellino-Virtus Francavilla, le formazioni ufficiali (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Avellino-Virtus Francavilla: Avellino (3-5-2): Pane; Moretti, Benedetti, Auriletto; Russo, Matera, Casarini, D'Angelo, Tito; Marconi, Tounkara. A disp.: Marcone, Rizzo, Sottini, Kanoute, Garetto, Gambale, Mazzocco, Ricciardi, Maistro, Trotta, Perrone. All.: Rastelli. Virtus Francavilla (3-5-2): Avella; Idda, Minelli, Caporale; Pierno, Di Marco, Risolo, Macca, De Marino; Murilo, Patierno. A disp.: Negro, Romagnoli, Cardoselli, Maiorino, Karlsson, Solcia, Manarelli, Tchetchoua, Cisco, Carella, Yakubiv, Demirdjian. All.: Calabro. Arbitro: Djurdjevic di Trieste. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

