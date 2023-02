Avellino nel baratro, confronto tra tifosi e società (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo la sconfitta, la terza di fila per l’Avellino duro confronto tra i tifosi e il presidente Angelo Antonio D’Agostino all’esterno della Tribuna Montevergine. La Curva Sud ha contestato la proprietà, la dirigenza, la squadra, invitando anche di consegnare la squadra al primo cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la sconfitta, la terza di fila per l’durotra ie il presidente Angelo Antonio D’Agostino all’esterno della Tribuna Montevergine. La Curva Sud ha contestato la proprietà, la dirigenza, la squadra, invitando anche di consegnare la squadra al primo cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FulvioPaglia : @GiancaLiviano @massimozampini @telegraaf Ma l’obiettivo della SL era solo cambiare i “pochi”, non farli diventare… - Calcioa5Live : #SerieAFutsal - @FiveAbate Avellino e @feldiebolic5 a braccetto nel doppio Friday Night #futsal… - santovitov1 : RT @fiomnet: ???? #EOLICO CONTRATTAZIONE, SALARIO, CONDIZIONI DI LAVORO Svolte le assemblee in #SiemensGamesa nel service di Ariano Irpino (… - puntomagazine : Lavori RFI linea Avellino-Benevento. Sequestrata area e alveo del Sabato ricadente nel comune di Tufo. Lavori in as… - puntomagazine : Lavori RFI linea Avellino-Benevento. Sequestrata area e alveo del Sabato ricadente nel comune di Tufo. Lavori in as… -