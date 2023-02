Autonomia | Bianchi Svimez | Bozza del governo inaccettabile | indebolisce il Paese

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 febbraio 2023) Un secco ‘no’ al testo dell’differenziata così come approvato dal Consiglio dei ministri arriva dalla tre giorni promossa da Arci ‘Meridiana il tempo della ripresa’ che ha oggi focalizzato il dibattito sul regionalismo differenziato. “Questaper il Mezzogiorno e per l’Italia – ha detto Luca, direttore– è un’applicazione ‘hard’, estrema dell’differenziata che ha la conseguenza di indebolire ilperché lo frammenta e non prevedendo alcun tipo di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di fatto costituisce la rinuncia dela ridurre i divari in termini di servizi”. Un allarme che non è frutto – che precisa– “di alcuna posizione contraria ...