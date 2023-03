Aurora Ramazzotti | giornata di relax alle terme in attesa del parto

Leggi su diredonna

(Di sabato 25 febbraio 2023) É iniziato il conto alla rovescia in vista deldi, che ad aprile 2023 darà alla luce un maschio, frutto dell’amore con Goffredo Cerza, a cui è legata da cinque anni. La futura mamma non ha nascosto quanto sia emozionata all’idea di avere il suo bambino tra le braccia, ma allo stesso tempo ha rivelato, non senza l’ironia che la caratterizza, di essere ormai stravolta ora che il pancione è sempre più evidente. La coppia fa comunque il possibile per ritagliarsi del tempo per sé, come ha fatto nelle ultime ore, arrivando a concedersi unadi. Il posto prescelto è stata una spa, come hanno già fatto in passato in più occasioni, in modo particolare in occasione dell’ultimo compleanno della ragazza. Nonostante la gravidanza sia ormai avanzata,...