Aumento affitti: trilocali a Milano 108 euro in più al mese (Di sabato 25 febbraio 2023) Da uno studio condotto dal portale immobiliare digitale Idealista è risultato che a causa dell'Aumento dell'inflazione quest'anno il prezzo mensile per l'affitto di un trilocale in Italia è aumentato considerevolmente. Se in tutto il Belpaese si parla di un Aumento medio di 59 euro al mese, 708 all'anno su questo specifico taglio immobiliare, più penalizzati dall'Aumento degli affitti sono gli inquilini milanesi, che si troveranno a pagare circa 108 euro in più al mese per un appartamento di 3 stanze e per un totale mensile di 1208 euro. La capitale del lavoro italiana già deteneva un primato poco invidiabile per la media degli affitti che ora vede un Aumento annuo di 1296 ...

