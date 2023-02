Audiobus | Gorizia raccontata dai bambini

Leggi su udine20

(Di sabato 25 febbraio 2023) Saranno cinque corse su un autobus straordinario. Un viaggio alla scoperta di unanascosta. Stanno per arrivare i nuovi viaggi di, progetto prodotto da Zeroidee APS, scritto da Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi e realizzato grazie al sostegno della Regione Fvg, TPL FVG, APTè un viaggio su un autobus urbano, in bilico tra reale e surreale. Alla partenza ogni viaggiatore riceverà un paio di cuffie e una voce narrante lo guiderà alla scoperta di una città diversa quella vista dagli occhi delle bambine e deidella scuola elementare Rismondo diche nelle scorse settimane sono stati coinvolti in un laboratorio: con gli occhi ben aperti hanno scoperto tutte quelle cose segrete, nascoste, quasi invisibili. Le loro parole/idee/visioni sono ...