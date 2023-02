Atp Marsiglia 2023: la finale sarà Hurkacz-Bonzi, sconfitti Bublik e Fils (Di sabato 25 febbraio 2023) La finale dell’Atp 250 di Marsiglia 2023 metterà di fronte Hubert Hurkacz e Benjamin Bonzi. Il tennista polacco, accreditato della prima forza del seeding, ha rispettato il pronostico della vigilia e raggiunto la prima finale stagionale. Dopo le difficoltà ai turni precedenti contro Riedi e Ymer, in semifinale non ha perso set ed ha sconfitto Alexander Bublik con il punteggio di 6-4 7-6. Prestazione molto solida da parte di Hurkacz, che ha scagliato 22 ace e non ha mai perso il servizio. Il suo avversario ha provato a restare in scia, ma si è trovato a più riprese in difficoltà e non è riuscito a tenere il passo del polacco, neppure del tie-break del secondo set. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE In finale, ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Ladell’Atp 250 dimetterà di fronte Huberte Benjamin. Il tennista polacco, accreditato della prima forza del seeding, ha rispettato il pronostico della vigilia e raggiunto la primastagionale. Dopo le difficoltà ai turni precedenti contro Riedi e Ymer, in seminon ha perso set ed ha sconfitto Alexandercon il punteggio di 6-4 7-6. Prestazione molto solida da parte di, che ha scagliato 22 ace e non ha mai perso il servizio. Il suo avversario ha provato a restare in scia, ma si è trovato a più riprese in difficoltà e non è riuscito a tenere il passo del polacco, neppure del tie-break del secondo set. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE In, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #AtpMarseille: la finale sarà #Hurkacz-#Bonzi, sconfitti #Bublik e #Fils - hoinews_ch : Tennis: tre svizzeri sono stati ammessi direttamente all'ATP 250 di Marsiglia SPORT, #apt, #marsiglia, #svizzera,… - AlbertoRossi70 : Tennis, ATP 250 Marsiglia (Francia) – Le semifinali, in programma sabato 25 febbraio, vedranno il polacco Hubert Hu… - News24Tennis : Siamo alle semifinali dell’Atp Marsiglia 250, abbandonato da Jannik Sinner per un problema di forma nel primo turno - SLN_Magazine : Atp Marsiglia 2023, Sinner dà forfait per la febbre. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -