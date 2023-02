Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ATPDubai | Sorteggiato il tabellone principale: torna in campo Novak #Djokovic. #Sonego unico azzurro al via - sportface2016 : #ATPDubai | #Arnaldi e #Passaro superano il primo turno di qualificazioni - livetennisit : ATP 500 Dubai: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurri (Live) - News24Tennis : L’Atp Dubai 500, secondo 500 della stagione dopo Rotterdam, è un torneo sul cemento con montepremi di 3.020.535 dol… - apicella57 : RT @federtennis: A Dubai Lorenzo #Sonego si prepara per l'#ATP 500 della prossima settimana ?? #tennis (?? IG) -

TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Djokovic vs (Q) Griekspoor vs Lestienne (WC) Popyrin vs (Q) Murray vs (5) Hurkacz (3) Medvedev vs (Q) Bublik vs (Q) (WC) Kokkinakis vs (WC) Evans vs (8) ...Fine settimana ricco di azzurri che provano la strada delle qualificazioni nei tornei. Arnaldi e Passaro hanno già superato l'esordio a, mentre in pomeriggio e nel corso della serata inizieranno gli incontri a Santiago ed Acapulco. Sul rosso cileno sono tre i nostri ...

ATP 500 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di due azzurri LiveTennis.it

ATP Dubai 2023, Matteo Arnaldi e Francesco Passaro superano il primo turno delle qualificazioni OA Sport

ATP 500 Dubai: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Arnaldi e Passaro al turno decisivo LiveTennis.it

Atp Dubai 2023 con Sonego: programma, date, orari, copertura tv e streaming SPORTFACE.IT

Tabellone qualificazioni Atp Dubai 2023: Arnaldi e Passaro a caccia del main draw SPORTFACE.IT

Si sono conclusi i match con gli italiani protagonisti del primo turno del tabellone cadetto del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 di tennis, di categoria ATP 500, in programma a Dubai, ...Parte bene il percorso di Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, impegnati nelle qualificazioni del ricco ATP 500 di Dubai.